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30 Mart 2021 Salı 15:14:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 15:14:00

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi Konferans Salonu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."
Etiketler : TCMB Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu
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