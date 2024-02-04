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04 Şubat 2024 Pazar 15:05:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 15:05:00

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz

Kaynak: AA

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TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TCMB'den yapılan duyuruda, 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na, 28 Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Fatih Karahan'ın atandığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, Karahan, göreve atanmasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : tcmb fatih karahan enflasyon
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