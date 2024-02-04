TCMB Başkanı Fatih Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır
Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.
Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."
- "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır"
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