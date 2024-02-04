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04 Şubat 2024 Pazar 15:05:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 15:05:00

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır

Kaynak: TRT Haber

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Etiketler : tcmb fatih karahan enflasyon
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