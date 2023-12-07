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07 Aralık 2023 Perşembe 10:14:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 10:14:00

TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş, hedeflere uygun şekilde devam ediyor

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründeki son durumu değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamada, toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması, Türk lirasına (TL) geçiş ile TCMB'nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamaların değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler, toplantının ana gündem maddeleri olmuştur. Ayrıca, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu'na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat sağlanmıştır."

"TÜRK LİRASINA GEÇİŞ, HEDEFLERE UYGUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime değinerek, TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtti.

Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu'nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini aktararak, reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü kaydetti.

Politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizen Erkan, bankacılık sektörünün TL'ye geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"UYGULAMALARIN OLUMLU SONUÇLARI GÖRÜLMEKTE"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasını çok değerli ve olumlu bulduklarını kaydetti.

Ekonominin daha da güçlendirilmesini amaçlayan uygulamaların olumlu sonuçlarının görülmekte olduğunu vurgulayan Çakar, yatırımların ve büyümenin devam ettiğine, görünümün pozitife döndüğüne, öngörülebilirliğin arttığına ve risk priminin azaldığına işaret etti.

Çakar, piyasalarda istikrarın ve güvenin korunması sayesinde TL'ye olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etti.

Etiketler : türkiye cumhuriyet merkez bankası hafize gaye erkan bankacılık türkiye bankalar birliği türk lirası
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