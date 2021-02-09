  • BIST
    1543.52
  • Dolar
    7,0933
  • Euro
    8,5845
  • Altın
    420,9570
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeniden yapılandırmaya hız veren Erciyes Anadolu Holding 2020 yılını rekorla kapattı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklama
Diş fırçası 3 ayda bir değiştirilmeli
Öğün atlayıp aç kalmak zayıflatmaz
Maskeli depresyon pandemide nüks etti
Gözü rahatlatan 20-20-20 kuralı
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün tanıtılacak
Anne bu kez ABD'de!
O sözlere mesaj yağdı
Hayalim anneannemdi
Oğlum sağlıklı!
Yeğeniyle pandemi müziği
Şarkılara ara vermek yok!
Diziye ‘virüs' molası
Kendi şirketinde artık takı yapıyor
Meme kanseri artık en sık görülen kanser türü
İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur"
Hindistan, 17 Rafale savaş uçağını martta teslim alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı
Midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı
Hiç kar görmediler, branda ve kartonla kaydırak yaptılar
09 Şubat 2021 Salı 14:43:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 14:43:00

TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı para politikası, daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli ve vazgeçilmez görevleri olduğunu belirterek, "Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Naci Ağbal'ın, bankanın iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde bugün ekonomistlerle bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Ağbal'ın toplantıda yaptığı konuşmada öne çıkan temel mesajlara da yer verildi.

Ağbal, Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli ve vazgeçilmez görevleri olduğunu belirterek, attıkları ve atacakları adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevelerini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacağını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır. Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir. 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz."

Etiketler : merkez bankası naci ağbal para politikası faiz
İkinci bebeklerinin adı belli oldu

İkinci bebeklerinin adı belli oldu
Çiğköfte partisi

Çiğköfte partisi
Mutlu kalpler kulübü kurdu!

Mutlu kalpler kulübü kurdu!
Tehlikeli çift

Tehlikeli çift
Her şey Hira için

Her şey Hira için
Aile gezintisi

Aile gezintisi
Beşiktaş'ta evet!

Beşiktaş'ta evet!
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER