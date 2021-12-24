Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

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24 Aralık 2021 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 10:26:00

TCMB 3 Aralık'ta yaptığı doğrudan müdahalenin miktarını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1 ve 3 Aralık tarihlerindeki iki müdahalede toplam satış 1 milyar 348 milyon dolar oldu.

TCMB, Aralık ayında ilki 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere son ayda toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Etiketler : TCMB Merkez Bankası Döviz kurları 3 Aralık
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