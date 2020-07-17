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17 Temmuz 2020 Cuma 15:09:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 15:21:00

Tarlada 2 liraya satılan şeftali fiyatları markette 9 liraya kadar çıkıyor

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Çiftçinin tarlada kilosunu 2 liraya sattığı şeftali semt pazarlarında 3 katına, markette 4 katına satılıyor. Bu durumdan çiftçi de pazarcı da şikayet ediyor.

Hasadı başlayan ve çiftçiden 2 liradan alınan şeftali pazarlarda 6 lira marketlerde ise 8 liradan satılıyor.

Çiftçilerin aracılardan şikayetçi olduğu bilinirken market ve pazarcılar ise mahsüllerin fiyatının raflara gelene kadar geçen süreçte arttığını belirtiyor. Aradaki fiyat farkından en çok etkilenen tüketici ise ürünlerdeki fiyat farkının devlet eliyle düzenlenmesini istiyor.

"TARLADA 2 LİRA CİVARINDA"

Şeftali fiyatının tarladan pazara kadarki fiyat artışıyla ilgili görüşlerini belirten Barış Koçum isimli pazarcı esnaf, “Şuan şeftaliyi 5-6 liraya satıyorum. Şeftali tarlada 2 lira civarında olsa bile sebze meyve haline gelene kadar masrafları oluyor. Şeftali aracılardan hale, halden bize gelene kadar 4 lira oluyor, bizde 5-6 liraya satıyoruz” dedi.

"YÜKSEK FİYATLAR KOMİSYONCULARDAN KAYNAKLANIYOR"

Mahsülün tarladan çıktığında aracılar tarafından el değiştirdikçe fiyatının arttığından bahseden bir başka pazarcı esnafı ise, “Meyve ve sebzelerin fiyatlarının pahalı olması komisyonculardan kaynaklanıyor. 3-4 tane komisyoncu oluyor. Tarladan mahsül çıktığında komisyoncu araya giriyor. Ürün hale gelene kadar aracılar araya giriyor. Hepsi kar payını eklediğinde pazara gelen ürün pahalılaşıyor. Mal yerinde bol olduğunda bile hale az geldiğinde fiyatlar yükselebiliyor. Ürün el değiştirdiğinde fiyatı pahalılaşıyor” diye konuştu.

"ARACILARDAN KAYNAKLANAN FİYAT ARTIŞI DEVLET ELİYLE KONTROL EDİLMELİ"

Tarladaki ürün fiyatı ile pazardaki ürün fiyat farkının yüksek olmasından yakınan Taylan Ayaf isimli vatandaş ise “Mahsüllerin tarladaki ve pazardaki fiyat farkı devlet eliyle düzenlenmeli, kontrol edilmeli. Bu durum devlet eliyle kontrol edilirse çiftçi de kazanır. Çiftçi kazanırsa bu vatandaşa kadar yansır. Aracılardan kaynaklanan fiyat artışı devlet eliyle kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

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