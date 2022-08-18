VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maxi afete hazır
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi
Bedava incir yiyen şehitlere dua etsin
Hayalet Avcıları canlıları kurtarıyor
Bu köy kıraathanesine erkekler giremiyor
Gökçe'den şaşırtıcı itiraf
Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı
"Mesele 65 bin lira meselesinden çıkmış"
AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü
Merkez Bankası faizi indirdi
"Elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz"
Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar
Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği
Çocuklar için "emniyet kemeri" bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
"Her şey büyülü bir film gibi"
Yıllara meydan okudu
2022 Dövme Trendleri Hakkında Tüm Merak Edilenleri, Batuhan Öter Yanıtladı!
Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti 5,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Akdeniz'deki ısı artışı denizlerdeki canlı yaşamını olumsuz etkiliyor
Alman ekonomisinin can damarı olan nehirler kuraklık nedeniyle çekiliyor
18 Ağustos 2022 Perşembe 13:46:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 13:46:00

Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alınmasına yönelik düzenlemenin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki yükünün bilincinde olduklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter hesabından düzenlemeye ilişkin, "Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun." paylaşımını yaptı.

Etiketler : tarım elektrik kredi
‘Kasaba Doktoru' sete çıktı

‘Kasaba Doktoru' sete çıktı
90'lar partisi

90'lar partisi
Hak etmediğim bir lokma yemedim

Hak etmediğim bir lokma yemedim
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı

Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
Hiçbir zaman diyet yapmadım

Hiçbir zaman diyet yapmadım
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
"Halil Ergün'ü izlerken ağladım"

"Halil Ergün'ü izlerken ağladım"
Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar
Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes