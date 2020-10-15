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15 Ekim 2020 Perşembe 12:19:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 12:19:00

Tarımsal desteklere yeni düzenleme

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

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