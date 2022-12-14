Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak
Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.
Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) December 14, 2022
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/i38k9uek70
Ayrıca, "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.
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