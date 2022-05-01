Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yüzde 148 gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında bir rekor kırdık

a, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kirişci, gençlik yıllarının bir bölümünü geçirdiği Kahramanmaraş'ta partililerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kirişci, başarılı olmak için hep birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet'imizin ikinci 100 yılında inşallah 'Tarım Vizyonu' diye önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız aracılığıyla tüm kamuoyuna iletmiş olacağız. Bizim kadim kültürümüzde iyiyi daha iyi yapmak var, daha güzele bu aziz milleti kavuşturmak, buluşturmak var. Bizim medeniyetimizin de bize öğretisidir, biz Allah'ın izniyle millet olarak daha fazla üretmeye, daha fazla dünyada söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Birkaç yıl öncesi, daha çok değil, İHA'dan, SİHA'dan ne kadar canımızın yakıldığını, bir ülkenin bize bunları vermemek için ne tür atraksiyonlarda bulunduğunu çok iyi hatırlıyoruz ama güzel bir deyimimiz var. 'Kötü komşu hacet sahibi yapar' derler, biz gençlerimize güvendik, genç beyinlerimize güvendik, akıl terini döken bir nesli işbaşına getirdik. Bu gençlerimiz sayesinde bu İHA ve SİHA'larımız sadece kendi ülkemizin savunmalarında değil, diğer ülkelerin de savunmalarında çok önemli katkılar sağlıyor."

Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kirişci, AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemde 65 milyon olan Türkiye nüfusunun 85 milyona ulaştığını belirtti.

Kirişci, Bakanlığının üreticilere destek olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bazen bazı çevrelerin söylemlerine ve eylemlerine biz de alet oluyoruz. Bu, hakikaten bu ülke üreticisine büyük bir haksızlık olur. Daha dün dış ticaret istatistiklerimiz açıklandı ve bizim ihracatımız ocak-mart 2022 döneminde yüzde 27 artışla 7,2 milyar liraya yükseldi. Bu, bir çeyrek dönem. İthalatımız ise aynı oranda artmadı, yüzde 15 oranında arttı dış ticaretimiz yani ithalatımız ile ihracatımızı topladığımızda 11,5 - 12 milyar dolar gibi bir mertebeye ulaştı." diye konuştu.

"Şimdi yüzde 148 gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında bir rekor kırdık yani ülke olarak bunu başardık. Bu ülkenin üreticileri bunu gerçekleştirdi. Akıl teri döktüler, alın terinin yanına." diyen Kirişci, kıymetli olanın bu ülke üreticilerinin bu ürünleri sadece kendi ülkelerindeki 85 milyon vatandaşa değil, aynı zamanda yurt dışında ihtiyaç duyanlara da sunmaları olduğunu söyledi.

Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği dış politikanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izlemiş olduğu dış politika. O da bir futbol taraftarı psikolojisiyle veya davranışıyla değil de makul ve mantıklı olanı ve tutarlı, aynı zamanda da istikrarlı olanı Sayın Cumhurbaşkanı'mız dünyaya gösterdi. 'Biz birini diğerine tercih etmeyiz. Her ikisi de bizim için komşu ve dost ülkeler.' dedi. İyi ki öyle dedi. Eğer böyle demeyip birinden birini tutmuş olsaydık bugün o iki ülkenin yaşadığı acı, ızdırabın bir 3'üncüsü de biz olurduk. Allah bizi ondan muhafaza etti, korudu. Onun için diyorum. Bu milletin bahtı açık, yolu açık."

BBP İl Başkanlığına geçen Bakan Kirişci, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ve partililerle bir süre görüştü.

Bakan Kirişci, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, herkesin bayramı sağlık ve huzur içinde geçirmesini temenni etti.