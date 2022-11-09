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09 Kasım 2022 Çarşamba 15:50:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 15:50:00

Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatı

Kaynak: AA

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Tarım sektörü, 27 milyar 525 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Küresel ekonomideki daralma sinyalleri ve devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Şirketlerin yeni pazarlar ve iş birlikleri için yurt dışı temaslarına ara vermeden devam etmesi de Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 450 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım sektörü de 27 milyar 525 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,1 oldu.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı 9 milyar doların üzerine çıktı

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörler, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya kağıt ve orman ürünleri oldu.

Yılın on ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 9 milyar 297 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 2 milyar 57 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 259 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3 milyar 359 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 6 milyar 922 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 27,3, meyve sebze mamulleri yüzde 24,6, kuru meyve ve mamulleri yüzde 3, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 25,8, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 24 ihracat artışı kaydetti.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, aylık ihracatta da rekor kırdı. Sektör ekim ayında 1 milyar 45 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün dış satımı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 arttı.

Mobilya sektörünün Irak'a ihracatı 800 milyon doları aştı

Tarım grubu ihracatında rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 920 milyon 602 bin dolar, meyve sebze mamulleri 339 milyon 554 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 633 milyon 713 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 824 milyon 552 bin dolarlık ihracat yaptı.

Almanya pazarına ise kuru meyve ve mamulleri sektörü 165 milyon 532 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Etiketler : Küresel ekonomi Irak Hububat bakliyat Türkiye
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