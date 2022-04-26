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Tarım sektörü, çiftçi ve girişimciye verilecek 1,1 milyar lira hibe desteğinden memnun
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26 Nisan 2022 Salı 12:16:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 12:16:00

Tarım sektörü, çiftçi ve girişimciye verilecek 1,1 milyar lira hibe desteğinden memnun

Kaynak: AA

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TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel, "Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz." dedi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çiftçi ve tarım girişimcisine verilecek 1,1 milyar lira hibe desteğinden memnun olduklarını belirterek, "Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz." dedi.

Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımlarına yönelik 32 bin 572 çiftçiyle tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği" açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçilere verilen desteklerin önemine işaret eden Yüksel, ne kadar destek verilirse çiftçinin üretimde o kadar çok kalmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

Yüksel, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftçi sayısı azalıyor. Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz. Bu bize göre hala yeterli değil, daha planlı ve üretime dayalı desteklerin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimdeki yüksek girdi fiyatlarının, çiftçilerin sayılarının azalmasına veya alanlarını daraltmasına sebep olduğunu belirten Yüksel, bu kapsamda devletin tarımsal alanların artırılmasına ilişkin çalışmalarının bulunduğunu aktardı.

"Çiftçilik ve çobanlık kutsal meslekler"

Yüksel, hiçbir çiftçinin toprağını bırakıp kente göç etmek istemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun için destek lazım. Tarım her şeydir, ekonominin ve sanayinin temelini oluşturur. Bunun için de çitçilerimizi daha çok gündemde tutmalıyız. Özellikle 'köylü' ya da 'çoban' gibi kelimelerin devlette itibarı artırılmalı. Bu yapılırsa gençlerin bu mesleklere yönelmesi sağlanabilir. Hem çiftçilik hem çobanlık çok kutsal mesleklerdir.

Gençlerin tarımı ve hayvancılığı meslek edinmeleri gerekiyor. Şu anda köylülerimizin çoğu çiftçilik yaptıklarını söylüyor ama bunların ekonomiye desteği yok, sadece kendilerine yetiyorlar. Biz bunu meslek haline getirirsek, şu anda şehirde mezun olup masa başı iş bekleyen pek çok ziraat ve gıda mühendisiyle veterinerleri buraya yönlendirebiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yaptığı destekleri önemsiyoruz."

Etiketler : TARIMKON HİBE Genel Başkanı Hakan Yüksel çiftçi ve tarım girişimcisi
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