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10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:14:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:14:00

Tarım Kredi ve Tarnet Akademi'den online eğitimde iş birliği protokolü imzaladı

Kaynak: AA

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarnet Akademi, Kooperatif personeline online eğitim verilmesi ve iş süreçlerinin verimini artıracak teknolojiler geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım alanında ve dünyada yaşanan teknolojik değişimi takip etmek ve yol gösterici olmak amacıyla Kooperatif bünyesinde ve iştiraklerinde görevli yaklaşık 6 bin personele uzaktan eğitim verilecek.

İmzalanan protokolle çalışma ortamları, mevcut iş süreçlerinin verimini artıracak teknolojiler ve yetkinliklerle donatılacak.

İmza töreninde konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, protokolle Kooperatiflerin bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarının online karşılanacağını vurguladı.

Kurum olarak girdi temininden ürünlerin değerlendirilmesine kadar tarımsal üretimin her noktasında görev aldıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi, 17 bölge birliği, 1622 kooperatifi, 195 hizmet bürosu, 17 şirketi ve 850 bin ortağı ile Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi. Tarım sektöründe kooperatifçilik denince akla gelen kuruluş. Tarım Kredi, Anadolu'nun her köşesinde çiftçiyle temas halinde olan, bununla birlikte 82 milyon vatandaşımıza da kaliteli gıda tedariği anlamında dokunan bir kurum. Bu nedenle de mevcut tecrübelerimizi, gelişen teknik ve teknolojilerle desteklemek, hatta bu bilgi ve teknolojiyi daha ileri taşımak önceliğimizdir. İmzaladığımız protokolle de çalışanlarımızın bilgi ve donanımını güncelleyip tazeleyeceğiz. Tarım sektöründe örnek olmayı ve rol model oluşturmayı hedefliyoruz."

"Eğitimlerde dijital platformları kullanmanın kazanımlarını gördük"

Yeni dönemde iş gücü planlaması yapılabilmesi ve risklerin azaltılması için birçok çalışma modelini değerlendirdiklerini aktaran Poyraz, "Pandemi süreci bize eğitimin şeklinin değişerek de olsa daha verimli olarak sürdürülebileceğinin farklı yolları olduğunu gösterdi. Eğitimlerde dijital platformları kullanmanın hem zaman hem de diğer kaynaklar açısından ciddi kazanımları olduğunu gördük." dedi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin hemen ardından ekosistemin tamamına yakınının çok kısa sürede uzaktan çalışma modeline geçtiğine işaret eden Poyraz, "Hızlı kararlarımız, sistemimizin kesintisiz faaliyetlerine devam etmesini ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için kurumumuza büyük avantajlar sağladı. Bu durum, yakın geçmişte teknolojimize ve altyapımıza yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Personelimiz ilgi duyduğu her konuyla alakalı eğitim alanı bulacak"

Dijital eğitimlerin, kurum personelinin iş yapma kültürünü geliştireceğini kaydeden Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün attığımız imzayla projemiz başlamış olacak. Yaklaşık 6 bin personelimize ulaşacak. Başlangıç olarak 98 başlık üzerine oturmuş olsa da alt başlıklara baktığımız zaman çok sıra dışı başlıklar da var. Personelimiz burada ilgi duyduğu her konuyla alakalı olarak bir eğitim alanı bulacak. Tarım Kredi olarak, ülke sathına yayılmış, özellikle çalışan personelin önemli bir kısmı taşrada görev alan bir yapıyız. Arkadaşlarımızın bu çalışmayla eğitimde kendilerini yenileme, geliştirme anlamında bu hizmeti ayaklarına kadar götürmüş olacağız."

Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da bir yıl süreyle 1200'ü holding ve iştirakler olmak üzere toplam 6 bin kullanıcının sistemden yararlanacağını bildirdi.

Eğitim konularına ilişkin bilgi de veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Genel hukuk, muhasebe, pazarlama, satış teknikleri, finans, mesleki gelişim, zaman yönetimi, stres yönetimi teknikleri gibi birçok özel eğitim seçildi ama bunun dışında aslında burada canlı sınıf ortamı, yani eş zamanlı birden fazla sınıfta ders yapma imkanı da doğuyor. Ayrıca etkileşimli eğitim hazırlama, bu platformla eğitimlerde hazırlanabiliyor olacak. Kendi eğitimimizi de hazırlayıp, buraya koyacağız. Aslında bir kariyer yolu da sağlıyor olacağız. Bu platform, bu iş için bir başlangıç. Kendi içeriğimizi oluşturdukça, çok daha iyi olacak."

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