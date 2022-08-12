Tarım Kredi'de indirim tarihi belli oldu

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12 Ağustos 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 17:00:00

Tarım Kredi, marketlerinde indirimli fiyat uygulamasına 15 Ağustos'ta geçilecek

Kaynak: İHA

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Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu

Tarım Kredi Kooperatifine ait marketlerde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla geçilecek indirimli fiyat uygulamasının detayları belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile enflasyonla mücadele çerçevesinde temel tüketim ve et ürünlerinde geniş bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya çerçevesinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BİN 400 NOKTADA VATANDAŞLA BULUŞACAK

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bin 400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor..

Etiketler : Tarım Kredi Kooperatifi Et ve Süt Kurumu 15 Ağustos Pazartesi
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