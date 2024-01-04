Tarım, gıda ve içecek sektöründen 23,85 milyar dolarlık ihracat

Türkiye Gıda Ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Kasım 2023 dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde Dış Ticaret Dengesi 4,17 milyar dolar fazla verdi.

Kasım 2023 itibarıyla aylık bazda ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,34 artışla 2,62 milyar dolar, ithalat da yüzde 11,71 azalarak 1,43 milyar dolar oldu. Kasım ayında sığır ithalatı yüzde 940, buğday ithalatı yüzde 8,6 artarken, soya fasulyesi ithalatı yüzde 16,4 düştü.

Sığır ithalatındaki artış temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayından sonra kasım ayında da devam etti. Kasım ayında sığır ithalatı yüzde 940 arttı. Yılın 11 ayında toplam 1,03 milyar dolarlık sığır ithalatı yapılırken, sadece kasım ayındaki sığır ithalatının tutarı 170,4 milyon dolar oldu. Kasım ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 92,8 milyon dolarla Brezilya'ya ait olurken, bu ülkeyi 43,2 milyon dolarla Uruguay ve 8,8 milyon dolarla Çekya izledi.

Bu dönemde tarım, gıda ve içecek sektöründe dış ticaret dengesi fazla verdi. Dış ticaret dengesi ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,66 artışla 4,16 milyar dolar fazla verdi.



İhracatta öne çıkan ürünlerde ilk sırayı 1 milyar 355,2 milyon dolar ile un aldı. Bu ürünü 871,8 milyon dolar ile rafine ayçiçeği yağı ve 839,1 milyon dolar ile fındık içi izledi. Bu ürünler, ocak-kasım dönemi itibarıyla toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturdu.

Aynı dönemde en fazla ithal edilen ürün 3 milyar 186,1 milyon dolar ile buğday oldu. Buğdayı 1 milyar 606,2 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 1 milyar 230,7 milyon dolar ile ham ayçiçeği yağı takip etti.

RUSYA VE UKRAYNA, BUĞDAYIN EN FAZLA İTHAL EDİLDİĞİ İLK İKİ ÜLKE

Aylık temelde değerlendirildiğinde, kasım ayında ihracatta öne çıkan ürünlerde ilk sırayı 176,2 milyon dolar ile mısır dane alırken, bu ürünü 132,1 milyon dolar ile mandalina ve 118,1 milyon dolar ile buğday unu izledi.

Aynı ayda en fazla ithal edilen ürünler 196,2 milyon dolar ile buğday, 170,4 milyon dolar ile sığır ve 85,2 milyon dolar ile soya fasulyesi olarak sıralandı. Geçen yılın 11 ayında yapılan ithalatta ilk sırayı 3 milyar 186,1 milyon dolar ile buğday aldı.

Rusya ve Ukrayna, buğdayın en fazla ithal edildiği ilk iki ülke olmayı sürdürdü. Bu dönemde, Rusya'dan 2 milyar 409,7 milyon dolar, Ukrayna'dan 725,4 milyon dolar ve Moldova'dan 29,1 milyon dolar tutarında buğday ithalatı yapıldı. Rusya ve Ukrayna'nın toplam buğday ithalatındaki payı yüzde 98,3 oldu.

Aylık temelde bakıldığında kasım ayındaki 196,2 milyon dolarlık buğday ithalatının 175 milyon dolarlık kısmı Rusya'dan yapıldı. Rusya'nın ardından Ukrayna'dan 14,1 milyon dolar ve Moldova'dan 4,5 milyon dolar buğday ithalatı yapıldı.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Geçen yılın 11 ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 895 milyon dolar ile Irak oldu. Irak'tan sonra en fazla ihracat, 1 milyar 707 milyon dolar ile Almanya'ya, 1 milyar 600 milyon dolar ile Rusya'ya, 1 milyar 418 milyon dolar ile ABD'ye ve 1 milyar 88 milyon dolar ile İtalya'ya yapıldı. Yılın 9 ayında, bu 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 36,51'ini oluşturdu.

Aynı dönemde ülke bazında ithalat en fazla 4 milyar 625 milyon dolar ile Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 2 milyar 672 milyon dolar ile Ukrayna, 1 milyar 842 milyon dolar ile Brezilya, 923 milyon dolar ile Malezya ve 890 milyon dolar ile ABD izledi.