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16 Temmuz 2023 Pazar 11:21:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 11:21:00

Tarih belli oldu! ''Yerinde Dönüşüm'' projesine başvurular başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruların 17 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruların 17 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Bakan Özhaseki açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor!

Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz.

Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler.

Etiketler : Mehmet Özhaseki Yerinde Dönüşüm kredi 17 Temmuz
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