Tapu işlemlerinde dolandırıcılığa SMS'li önlem

PRATİK VE GÜVENİLİR

“Tapu Telefon Bilgileri Beyan” seçeneği de vatandaşlar adına önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, “Vatandaşların cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor.

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İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor” dedi.