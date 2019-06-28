Taksimetreye  zam yolda

Şu an taksimetre açılış ücreti 4 lira ve kilometre başına 2 lira 50 kuruş artış gerçekleşiyor. Beklenen zam sonrasında açılış ücretinin 6 TL’ye, kilometre başı artış bedelinin ise 3 lira 25 kuruşa yükseleceği tahmin ediliyor.

Yapılacağı tahmin edilen taksimetre açılış ücreti zammı sonrasında, 2017 yılında başlatılan indi bindi ücretinin de 10 liradan 15 liraya çıkacağı öngörülüyor. Böylelikle taksimetre açılış ücretlerinde 5 kilometrelik mesafe, yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim'den Zincirlikuyu'ya gidecek bir İstanbullu, 16 lira 50 kuruş yerine minimum 22 lira 25 kuruş ödeyecek.