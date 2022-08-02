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02 Ağustos 2022 Salı 14:28:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 14:28:00

Tahıl koridorunda ilk gemiyle fiyatlardaki düşüş hızlandı

Kaynak: AA

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Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin yola çıkması sonrası, tahıl fiyatlarında düşüş eğilimi hızlandı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin yola çıkması sonrası, tahıl fiyatlarında düşüş eğilimi hızlandı.

    Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, lojistikte aksamaya, gıda tedarik zincirinde sıkıntılara, limanların ve kritik önemdeki ticari işletmelerin kapanmasına yol açtığını söyledi.

    İki ülkenin dünya tahıl üretimi ve ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Taşpınar, "Rusya ve Ukrayna dünyada arpa ihracatının yüzde 27-30'unu, buğday ihracatının yüzde 30-34'ünü, mısır ihracatının yüzde 17- 20'sini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

    Taşpınar, savaşın etkisiyle ülkelerin gıda stokçuluğuna yöneldiğine işaret ederek, gıdaya erişimde sorunlarla küresel gıda fiyatlarında da önemli artışlar meydana geldiğini vurguladı.

    Gıda güvenliğinin ülkelerin bir numaralı sorunu haline geldiğine dikkati çeken Taşpınar, şunları kaydetti:

    "Gıda güvenliği sorununun artmasıyla Türkiye devreye girdi. Yürütülen müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Mutabakat ile tahıl ve benzeri ürünlerin Ukrayna'ya ait 3 liman üzerinden emniyetli bir şekilde dünya pazarlarına nakli garanti altına alındı. İlk gemi dün yola çıktı. Tahıl koridoru anlaşması kapsamında ilk geminin de yola çıkmasıyla tahıl fiyatlarındaki düşüş hızlandı. Ekmeklik buğdayın ton fiyatı 358 dolar civarına, arpanın ton fiyatı yaklaşık 318 dolara geriledi. Tahıl yüklü gemilerin hedef pazarlara ulaştıkça fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyoruz."

    "Gübrede de fiyat düşecek"

    Taşpınar, tahıl üretiminde önemli bir girdi olan gübre fiyatlarında da gerileme olacağını öngördüklerinin altını çizdi.

    Türkiye'nin de dünyada yaşanan sıkıntılardan etkilendiğine işaret eden Taşpınar, ülkede bu sezonda iç tüketim ihtiyacını karşılayacak düzeyde, yaklaşık 20 milyon ton buğday üretiminin gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

    Etiketler : tahıl fiyatları Türkiye Ukrayna Rusya BM
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