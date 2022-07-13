Tahıl koridoru için kritik zirve başladı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM tahıl krizini çözmek için İstanbul'da toplandı. Tahıl arzı problemine çözüm İstanbul'dan çıkabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

GEMİLERİN GÜZERGAHI VE GÜVENLİK GİBİ KONULAR ELE ALINACAK

Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığ'ına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.