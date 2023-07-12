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12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:01:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:01:00

Suudi Bakan Majid Al-Hogail'den Türk müteahhitlerine davet

Kaynak: AA

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'da projeleri sekteye uğrayan Türk müteahhitler, bu kaybı Suudi Arabistan pazarıyla kapatmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda TMB, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Al-Hogail başkanlığındaki Suudi heyeti, Ankara'da misafir etti.

TMB Başkanı Erdal Eren, konuşmasında, mart ayında Riyad'da düzenlenen müteahhitlik heyeti ziyaretinden sonra Suudi heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Eren, Konuk Bakan Al-Hogail'in Türk müteahhitlerle bir araya gelmek istemesinin, bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi kararlılığının göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Müteahhitlerin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki projelerde yer alma konusunda hazır ve istekli olduğunu belirten Eren, "Birçok firmamız ülkede faaliyet göstermek için gerekli kayıt işlemlerini tamamlayarak yeterlilik için başvuruda bulunmuştur. Ülkede hayata geçirilmesi planlanan kentsel altyapı ve konut projelerinde yer alarak Suudi Arabistan'ın kalkınma programlarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

50 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Bakan Al-Hogail de toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin 2030 vizyonu kapsamında belediyelerle ilgili projeler için 100 milyar doları aşkın, konut projeleri için de yaklaşık 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını kaydetti.

Türk müteahhitlerin yetkinliklerini bildiklerine ve söz konusu projelerde daha fazla Türk firması görmek istediklerine işaret eden Hogail, söz konusu şirketlere gereken kolaylığın sağlanacağını bildirdi.

Al-Hogail, Türk müteahhitlik firmalarını 10-13 Eylül tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilecek emlak etkinliği "Cityscape Global"a davet etti.

Etiketler : KONUT BÜTÇE Al-Hogail
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