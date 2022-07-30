30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:26:00
Susuz yetişiyor kilosu 100 liradan satılıyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde baharat olarak tüketilen kimyon, ilk kez ekildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde baharat olarak tüketilen kimyon, ilk kez ekildi. Anavatanı Hindistan olan ve kilosu 100 liradan alıcı bulan kimyonun deneme ekimleri umut verdi.
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- Susuz yetişiyor kilosu 100 liradan satılıyor
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