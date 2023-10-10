VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in "Demir Kubbesi" yoğun roket atışına karşı koymakta zorlandı
Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı
Aşkelon'da patlama sesleri
Şuşa'da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı yapıldı
"e-Devlet'te 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris hizmetlerini kullanıma açıyoruz"
Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü
10 Ekim 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 17:30:00

Şuşa'da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avazbek Atahanov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara yönelik mesajını okuyan Bayramov, daha sonra yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın dönem başkanlığındaki girişimlere üye ülkelerin gösterdiği destekler için teşekkür etti.

Bölgedeki durum ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendiren Bayramov, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonundan ve Ermeni sakinlerin entegrasyon sürecinden bahsetti.

Bayramov, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşme sürecini sürdürmeye ve Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni vatandaşların yeniden entegrasyon sürecini ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

FİDAN, EİT TEMİZ ENERJİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ'NÜ İMZALADI

Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı.

Toplantıda ayrıca, EİT dönem başkanlığının Azerbaycan'dan İran'a geçmesi kararlaştırıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan'ın üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatında, KKTC de gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

Etiketler : ekonomik işbirliği teşkilatı hakan fidan ceyhun bayramov
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX