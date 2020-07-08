  • BIST
    119677
  • Dolar
    6,8668
  • Euro
    7,7435
  • Altın
    398,0530
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bini geçti
Libya'da SİHA ile Wagner güçlerine ait Pantsir vuruldu
Bursaspor'a 2 milyon liralık prim
TİKA Karadağ'daki Karabusko Polje Camisi'ni yeniledi
Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'aşırı' yağış uyarısı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu
Hafter milislerine ait işkence zindanları ortaya çıktı
Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor
Süt üreticileri süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istiyor
"Kurbanlık küçükbaş hayvan sayımız, 138 ülkenin koyun, keçi varlığından fazla"
İlk yarıda 422 milyon dolarlık deri ayakkabı ihraç ettik
Ruhani: ABD ve İsrail, İran halkı ile rejimi arasında tefrika çıkarmak istiyor
Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek
Savunma sanayi ilk şoku kolay atlattı!
Kapkaççılar bekçileri geçemedi
Koronavirüsten ölmeden önceki son mesaj: Yoruldum, imdat! Ölüyorum, beni Türkiye'ye kaldırın
Uzman isimden korkutan sözler: O deprem bilinmeyen bir faydan geldi! 'Acil' diyerek uyardı...
Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl sürprizi
Sosyal medya yürek yaktı! Paylaşım için girdiği sudan çıkamadı
Temiz enerjinin yaygınlaşmasında 'yerel yönetim' vurgusu
Korona sonrası Borsa İstanbul'da bir ilk! Kritik seviye aşıldı
CHP 37. Olağan Kurultay için gün sayıyor
Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 32 arttı
Ödemeler bugün başladı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:49:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:49:00

Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan Napolyon kirazı, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan Napolyon kirazı, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden büyük ilgi görüyor.

Bahçelerde tarım işçileri tarafından özel olarak seçilen ve boyutlarına ayrılan kirazların en irileri ve kaliteli olanları, üreticiden kilogramı 5-6 lira arasında alınıp paketleniyor.

Kalitesi iç pazardan ziyade Avrupa ülkelerinde daha çok bilinen Sultandağı kirazına, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kiraz fiyatında sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Bu yıl ise don ve dolu yağışıyla rekoltenin düştüğünü belirten Aldırmaz, "Biz kirazlarımıza hala çok güveniyoruz. Kalite ve büyüklük konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu yıl ihracat yapan firmaların bazı tavırlarına üzüldük. Bazı kirazların çok erdiğini, bazılarının kızıl ve küçük olduğunu söyleyerek, çok düşük fiyatlara almak istiyorlar." dedi.

"Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz"

Bu konuda çiftçilerin haklı olarak eleştirilerde bulunduğunu vurgulayan Aldırmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"(Ne yapalım, ağaçları mı keselim?) diyorlar. Biz de bu konuda çok üzgünüz. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Hatta kışın büyük bir çalıştay hazırlığı için planlar da yaptık. İhracatçılara seslenmek istiyoruz. Eğer bu şekilde muamele devam ederse bunların sonuçları onlar için de üzücü olur. Sonuçta bu ürünleri alarak ve üstüne kar koyarak yurt dışına satıyorlar. Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz. Türkiye'nin kiraz ihracatının 3'te 1'i bu bölgeden yapılıyor. En fazla kiraz ihracatının yapıldığı bölgeyiz."

Kiraz üreticisi Ahmet Ayrık ise kiraz hasadının 10 gün süreceğini belirterek, rekolteden memnun olduklarını dile getirdi.

Ayrık, "Napolyon kirazı bittikten sonra regina kirazının hasadına başlanacak. Bahçelerimizde ürettiğimiz kirazlarımızı Çin'e, Kore'ye, İtalya'ya ve İngiltere'ye ihraç ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye içine kiraz gitmedi. Hep ihracatlık kiraz üretiyoruz. Avrupa standartlarında Globalgap iyi tarım uygulamaları sertifikasıyla Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 180 ton kiraz üretimimiz olacak. Üretim miktarımız her yıl artarak devam edecek." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER