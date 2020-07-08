Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan Napolyon kirazı, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden büyük ilgi görüyor.

Bahçelerde tarım işçileri tarafından özel olarak seçilen ve boyutlarına ayrılan kirazların en irileri ve kaliteli olanları, üreticiden kilogramı 5-6 lira arasında alınıp paketleniyor.

Kalitesi iç pazardan ziyade Avrupa ülkelerinde daha çok bilinen Sultandağı kirazına, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kiraz fiyatında sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Bu yıl ise don ve dolu yağışıyla rekoltenin düştüğünü belirten Aldırmaz, "Biz kirazlarımıza hala çok güveniyoruz. Kalite ve büyüklük konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu yıl ihracat yapan firmaların bazı tavırlarına üzüldük. Bazı kirazların çok erdiğini, bazılarının kızıl ve küçük olduğunu söyleyerek, çok düşük fiyatlara almak istiyorlar." dedi.

"Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz"

Bu konuda çiftçilerin haklı olarak eleştirilerde bulunduğunu vurgulayan Aldırmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"(Ne yapalım, ağaçları mı keselim?) diyorlar. Biz de bu konuda çok üzgünüz. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Hatta kışın büyük bir çalıştay hazırlığı için planlar da yaptık. İhracatçılara seslenmek istiyoruz. Eğer bu şekilde muamele devam ederse bunların sonuçları onlar için de üzücü olur. Sonuçta bu ürünleri alarak ve üstüne kar koyarak yurt dışına satıyorlar. Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz. Türkiye'nin kiraz ihracatının 3'te 1'i bu bölgeden yapılıyor. En fazla kiraz ihracatının yapıldığı bölgeyiz."

Kiraz üreticisi Ahmet Ayrık ise kiraz hasadının 10 gün süreceğini belirterek, rekolteden memnun olduklarını dile getirdi.

Ayrık, "Napolyon kirazı bittikten sonra regina kirazının hasadına başlanacak. Bahçelerimizde ürettiğimiz kirazlarımızı Çin'e, Kore'ye, İtalya'ya ve İngiltere'ye ihraç ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye içine kiraz gitmedi. Hep ihracatlık kiraz üretiyoruz. Avrupa standartlarında Globalgap iyi tarım uygulamaları sertifikasıyla Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 180 ton kiraz üretimimiz olacak. Üretim miktarımız her yıl artarak devam edecek." diye konuştu.