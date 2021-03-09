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09 Mart 2021 Salı 11:40:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 11:40:00

Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor

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Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün gerçekleştirilecek. Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Etiketler : şubat nakdi destek bakan selçuk
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