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11 Nisan 2022 Pazartesi 10:40:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 11:03:00

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

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Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, şubat ayında bir önceki aya kıyasla 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 20,7 oldu.

Öte yandan TÜİK, geçmiş yıl ve aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi oldu. İstihdam oranı da yüzde 46,6'da sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 64, kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bine düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta aylık bazda 0,3 saat artışla 45,6 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi.

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