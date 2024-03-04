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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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04 Mart 2024 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 10:06:00

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,53 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Etiketler : tüik şubat enflasyon
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