Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek

Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yürütülecek Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği izlenerek, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin analiz yapılacak.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinden (SKD Türkiye) yapılan açıklamaya göre, Dernek ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, tarımda su verimliliği ve su ayak izi farkındalığını sağlamayı hedefleyen "Su Riskleri Projesi"ni pilot olarak Orta Anadolu'da başlatıyor.

Ülker'in ana sponsorluğunda, Sütaş, Brisa, PepsiCo, Toros Tarım, TürkTraktör ve IC İçtaş İnşaat'ın destek sponsorluğunda gerçekleştirilecek proje, buğdayda damla sulama konusunda şu ana kadar çalışma-analiz yapılmayan ve tarım potansiyeli yüksek Kırıkkale'nin Delice bölgesinde yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Ulusal Su Planı ile uyumlu projede, alan başına su verimliliği konusunda çalışma gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda gereğinden fazla sulama yapılması ve uygulama hatalarının önüne geçilmesi için çiftçilere eğitim verilecek.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yayımladığı sıcaklık modellemelerinden de yararlanılarak sıcaklık artışının verimliliğe etkisi izlenecek.

Ürün verimliliği ve su ayak izi analizi yapılacak

Projenin pilot çalışmasında buğday, dane mısır ve silajlık mısırda su verimliliğine odaklanılacak. 40 dekara buğday, 33 dekara silajlık mısır, 18 dekara dane mısır üretimi için damla sulama sistemi kurulacak.

Aynı büyüklükteki alanlarda geleneksel sulamayla gerçekleştirilecek üretimle karşılaştırma yapılarak, buğday ve mısırda ürün verimliliği, su ayak izi analizleri hazırlanacak.

Proje kapsamındaki çalışmalar, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar koordinatörlüğünde Prof. Dr. Süleyman Kodal, Prof. Dr. Ersoy Yıldırım, Prof. Dr. Yeşim Ahi, Öğretim Görevlisi Çiğdem Coşkun Dilcan ve Öğretim Görevlisi Tolga Pilevneli tarafından yürütülecek.

Hazırlanacak rapor Bakanlığa iletilecek

Projeden elde edilecek bulgularla su verimliliği, su kalitesi, toprak verimliliği, kuraklık riskleri ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin veri analizlerinin yer alacağı rapor hazırlanacak.

Türkiye'de sürdürülebilir tarım uygulamaları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak rapor, SKD Türkiye'nin çözüm önerileriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına iletilecek.