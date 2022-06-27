VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış için gayret etmek durumundayız
Mobil itfaiye ekipleri hasat zamanı ekin yangınlarına karşı nöbette
"Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum"
İş dünyası BDDK'nin TL kredi kullanımına yönelik kararını değerlendirdi
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a dörtlü zirve daveti
Operasyon mu başlıyor?
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi
İngiliz Milletler Topluluğu'na 'Frankofon Afrika' ülkelerinin ilgisi arttı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi
Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek
IEA Başkanı Birol, enerji krizine karşı 'olağanüstü önlem' çağrısı yaptı
Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı İçin Kazakistan'a Gitti
Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin 'kürsü' şansını artıracak
Spordan öte şanlı miras Kırkpınar'ın kültürel meşalesi 661 yıldır yanıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde gündem Türkiye mi?
Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak
Rengarenk çiçekler ve kelebekler görüntülendi
Asgari ücrete ek zam olacak mı?
Balistik füzeler yola çıkıyor
Sonuç Bildirgesi
Yunan casusun ifadesi ortaya çıktı! İhanetleri tek tek anlattı
TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım
Ahmed Touba transferi tamam! Cezayir tankı imzalıyor: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü
Türkiye'ye yönelik yanlıştan dönüyorlar!
27 Haziran 2022 Pazartesi 13:28:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 13:28:00

Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Ankara Üniversitesi tarafından Ülker'in ana, bazı şirketlerin de destek sponsorluğunda yürütülecek proje, pilot olarak Kırıkkale'de uygulamaya alınacak.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yürütülecek Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği izlenerek, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin analiz yapılacak.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinden (SKD Türkiye) yapılan açıklamaya göre, Dernek ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, tarımda su verimliliği ve su ayak izi farkındalığını sağlamayı hedefleyen "Su Riskleri Projesi"ni pilot olarak Orta Anadolu'da başlatıyor.

Ülker'in ana sponsorluğunda, Sütaş, Brisa, PepsiCo, Toros Tarım, TürkTraktör ve IC İçtaş İnşaat'ın destek sponsorluğunda gerçekleştirilecek proje, buğdayda damla sulama konusunda şu ana kadar çalışma-analiz yapılmayan ve tarım potansiyeli yüksek Kırıkkale'nin Delice bölgesinde yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Ulusal Su Planı ile uyumlu projede, alan başına su verimliliği konusunda çalışma gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda gereğinden fazla sulama yapılması ve uygulama hatalarının önüne geçilmesi için çiftçilere eğitim verilecek.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yayımladığı sıcaklık modellemelerinden de yararlanılarak sıcaklık artışının verimliliğe etkisi izlenecek.

Ürün verimliliği ve su ayak izi analizi yapılacak

Projenin pilot çalışmasında buğday, dane mısır ve silajlık mısırda su verimliliğine odaklanılacak. 40 dekara buğday, 33 dekara silajlık mısır, 18 dekara dane mısır üretimi için damla sulama sistemi kurulacak.

Aynı büyüklükteki alanlarda geleneksel sulamayla gerçekleştirilecek üretimle karşılaştırma yapılarak, buğday ve mısırda ürün verimliliği, su ayak izi analizleri hazırlanacak.

Proje kapsamındaki çalışmalar, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar koordinatörlüğünde Prof. Dr. Süleyman Kodal, Prof. Dr. Ersoy Yıldırım, Prof. Dr. Yeşim Ahi, Öğretim Görevlisi Çiğdem Coşkun Dilcan ve Öğretim Görevlisi Tolga Pilevneli tarafından yürütülecek.

Hazırlanacak rapor Bakanlığa iletilecek

Projeden elde edilecek bulgularla su verimliliği, su kalitesi, toprak verimliliği, kuraklık riskleri ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin veri analizlerinin yer alacağı rapor hazırlanacak.

Türkiye'de sürdürülebilir tarım uygulamaları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak rapor, SKD Türkiye'nin çözüm önerileriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına iletilecek.

Etiketler : Kırıkkale SKD Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Doç. Dr. Gökşen Çapar
Otobüste kopuyoruz

Otobüste kopuyoruz
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
500 bin liralık çocuk odası

500 bin liralık çocuk odası
Ustaların hakaret davası başladı

Ustaların hakaret davası başladı
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor

Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Gülben'e kırgınım

Gülben'e kırgınım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX