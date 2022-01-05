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05 Ocak 2022 Çarşamba 00:41:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 00:42:00

Stokçuluğa ağır cezalar geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Cezaların artırılması ile tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor.

AK Parti'nin sunduğu 8 maddelik kanun teklifinde, bazı limanların işletme hakkı ile yenilebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu'nda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek.

Etiketler : stokçuluk ceza tbmm
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