Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu!

E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde şimdi de 'stok yok' yalanı üzerinden vurgun yapılıyor. Ellerinde olmayan ürünler için ilan veren kimi tedarikçiler vatandaştan aldığı parayı yasaların uygun gördüğü 30 günlük teslimat sürecine kadar işletip süre sonunda 'stokta ürün yok' diyerek iade ediyor. Ardından da ürünü daha yüksek fiyattan satışa sunuyorlar.

OYALAMA TAKTİĞİ

Fırsatçıların yeni oyununu deşifre eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "E-ticaret platformlarında satış yapan bazı mağazalar stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satıp ödemeyi garanti altına alıyorlar. Ancak ürünü gönderme sırası geldiğinde 'stoğumuzda yok' diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" bilgisini verdi.

HESABINI SORACAĞIZ

E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra "stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesini isteyen Hakan Çevikoğlu, "Tüketicinin tek kuruşunun bile hesabını soracağız" diye konuştu.

26 ARALIK'TA PTTAVM.COM'DA İNDİRİM VAR

Çevikoğlu, geçtiğimiz yıl ilk kez Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla indirim kampanyası başlattıklarını da hatırlatırken, kampanya kapsamında KOBİ ve ulusal markalara, "Stoklarınızı birlikte bitirelim" anlayışıyla satışlarını artırma imkanı sağladıklarını ifade etti. Çevikoğlu, "26 Aralık Pazar gününden yeni yılın ilk ışıklarına kadar gerçek indirimlerle üreticilerin stoklarını eritmelerine yardımcı olacağız" dedi.

TAZMİNAT DAVASI MÜMKÜN

* 'Stokta yok' yalanının perde arkasında toplanan paranın işletildiğine yönelik iddialar var. Tüketiciyi ağına düşüren bu tedarikçiler topladıkları paraları farklı yatırım araçları üzerinden değerlendiriyor.

* Aldığı ürünün haftalar sonra stokta yok denilerek kendisine parasının iadesi yapılanların tedarikçiye tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Ayrıca tüketicinin avans faizini de bu yolla tahsil etmesi mümkün.