Standard & Poor's, Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltti.
Türkiye, koronavirüs pandemisi önlemlerinin kaldırılması ile üretimde ve ihracatta büyük atak yaptı. Rekorlar peş peşe kırılırken, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'den yeni büyüme tahmini geldi. S&P, Türkiye'nin büyüme oranını pozitif olarak revize etti.
YÜZDE 6.1'DEN YÜZDE 8.6'YA YÜKSELTTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininini daha önc yüzde 6.1 olarak duyurmuştu. Peş peşe gelen güzel haberler sonrası S&P de tahminini revize etti.
Yapılan son değerlendirmede, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildi.