SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları kaydetti;

Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.