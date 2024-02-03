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03 Şubat 2024 Cumartesi 10:27:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 10:27:00

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları kaydetti;

Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Etiketler : vedat ışıkhan kaçak içki operasyonu emekli ssk bağkur
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