SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta
Kaynak: TRT Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları kaydetti;
Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 3, 2024
Ödemeler;
✅SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
✅Bağ-Kur kapsamında emekli olan... pic.twitter.com/MGFYZcsMyV
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta
- Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
- Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı 97,9 milyar dolara geriledi
- Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
- "İhracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz"
- "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık"