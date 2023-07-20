SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası
Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK açıklamasına göre, kurul, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 3 Temmuz 2023-18 Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 5 kişi hakkında 20 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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