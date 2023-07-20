VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL oldu
MSB: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi
Yatırım gurusu Marc Faber, Türkiye'ye ilişkin iyimser
AB dışişleri bakanları Türkiye'yi de içeren konuları görüşmek üzere toplandı
Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da işbirliğine gidecek
20 Temmuz 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 09:30:00

SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK açıklamasına göre, kurul, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 3 Temmuz 2023-18 Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 5 kişi hakkında 20 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Etiketler : spk geçisi işlem ceza
Bizim için yaz ‘konser' demek

Bizim için yaz ‘konser' demek
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Minibüse bindi konser verdi

Minibüse bindi konser verdi
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX