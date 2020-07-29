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29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:57:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:57:00

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri yapılacak

Kaynak: AA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 131 bin çocuk için 138 milyon lira ödemenin yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların aileleriyle bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini öne çektiklerini belirtti.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz. Ödemeler tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."

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