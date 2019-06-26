Sosyal konutlarda kura heyecanı
TOKİ’nin, 61 ildeki 50 bin sosyal konutunda kura sırası İstanbul’da. Bugün gerçekleşecek ilk kurayla 2 bin 338 hak sahibi belirlenecek.
Ev sahibi olma hayaliyle yaşayan milyonlarca vatandaşın beklediği haber TOKİ’den geldi. TOKİ açıklamasında, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağı bildirildi. İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde olacak. Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, yarın Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, yarın ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.
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