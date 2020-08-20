Merkez Bankası'ndan repo ihalesi

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 11:19:00
Merkez Bankası: 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir
Merkez Bankası: Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir
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