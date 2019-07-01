01 Temmuz 2019 12:03 | Pazartesi
Son dakika... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar düştü
İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.
AA
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