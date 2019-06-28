Son dakika... TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara indi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ve ocak-mayıs dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,1 artarken, ithalat yüzde 4,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12 artış, ithalat yüzde 19,7 azalış kaydetti.

- OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 72 milyar 666 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,3 düşüşle 84 milyar 307 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 67 azalışla 11 milyar 641 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,2 olarak hesaplandı.

- GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DIŞ TİCARET

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 16 milyar 803 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 20,1 gerileyerek 18 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 78,6 azalışla 1 milyar 738 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,6 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 51 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,4 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı ve 7 milyar 576 milyon 795 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 467 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Birleşik Krallık, 784 milyon dolarla ABD izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 890 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 623 milyon dolarla Çin, 1 milyar 619 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolarla ABD takip etti.

- EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 336 milyon 166 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 611 milyon 605 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 598 milyon 982 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 887 milyon 999 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-mayıs döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 11 milyar 74 milyon 80 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 7 milyar 1 milyon 243 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 18 milyar 110 milyon 548 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 8 milyar 756 milyon 826 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15 olarak hesaplandı.

AA