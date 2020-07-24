Siyah incir ihracatında hedef 60 milyon dolar

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu ürünlerden siyah incirde ihracatçılar bu sezon yüksek verim ve kaliteyle 60 milyon dolarlık ihracatı hedefliyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, ilgili bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kurulan komisyonda siyah incirde kesime başlama ve ihraç tarihleriyle ilgili kararın çıktığını söyledi.

Siyah incirde hasadın 29 Temmuz'da, ihracatın ise 30 Temmuz başlayacağını bildiren Uçak, sektörün zarar görmemesi için üreticilerin ve ihracatçıların kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Siyah incirin hassas ve raf ömrünün az olduğuna değinen Uçak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi gerekiyor. Bu durum yurt dışındaki talepleri etkileyen en önemli unsurlardan biri. 2019'da taze inciri 51 ülkeye ihraç ederek ülkemize 49 milyon dolar kazandırdık. Taze incir ihracatımızın 43 milyon 376 bin dolarlık kısmını siyah incir oluşturuyor. Siyah incir ihracatında bu sezon 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz."

SARILOP İNCİRİN KESİM İHRACAT TARİHİ 26 TEMMUZ



Siyah incirin çoğunlukla Avrupa ülkelerine gönderildiğini aktaran Uçak, pazarı genişletme çalışmalarının devam ettiğini, özellikle Uzak Doğu pazarındaki ihracat rakamlarını artırmak için yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

Siyah incir ihracatında 17 milyon dolarla Almanya'nın ilk sırada yer aldığını dile getiren Uçak, "5 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda, 3 milyon dolarla Avusturya, 2 milyon dolarla Fransa, Rusya ve Hong Kong olmak üzere toplamda 45 ülkeye siyah incir gönderdik. Önümüzdeki dönemde bunu 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sadece kara ve deniz yoluyla değil hava yoluyla da ürünü uzak pazarlara gönderdiklerini kaydeden Uçak, geçen sezon 1 milyon 124 bin dolarlık siyah inciri hava kargoyla gönderdiklerini ifade etti.

"Sarılop" incirin ise hasadına yarın, ihracatına da 26 Temmuz'da başlanacağını aktaran Uçak, "Sarı inciri geçen sene 35 ülkeye göndererek 5 milyon 569 bin dolar gelir sağladık. Bu yılki kalite ve verimden de son derece memnunuz." dedi.