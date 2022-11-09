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09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00

Şişecam'a 240 milyon avroluk sendikasyon kredisi

Kaynak: AA

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Şişecam ilave kredi tutarını Türkiye ve Avrupa'daki yatırım ve işletme sermayesi harcamaları için kullanacak.

Şişecam, 2019 yılında Türkiye ve Avrupa'daki yatırım ve işletme gereksinimlerini karşılamak için kullandığı 175 milyon avro tutarındaki kredinin refinansmanı için 240 milyon avro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bank of America ve BNP Paribas'ın önderliğinde 9 bankadan kullanılan sendikasyon kredisi için borç çevirme oranı yüzde 137 olarak gerçekleşti.

İşlem, küresel dalgalanmaların oldukça fazla olduğu bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha gözler önüne serdi.

Şişecam ilave kredi tutarını Türkiye ve Avrupa'daki yatırım ve işletme sermayesi harcamaları için kullanacak.

Yeni sendikasyon kredisinin vadesi 3 yıl olacak. Şişecam, küresel ölçekte dalgalanmaların yoğun yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiği işlem ile güçlü mali yapısından kaynaklanan finansal itibarını bir kez daha kanıtladı.

Üretimden gelen gücünü sürdürülebilir büyüme yaklaşımı, Ar-Ge yetkinlikleri ve dijital süreçleri ile harmanlayan Şişecam, bu işlem ile uluslararası finans piyasalarında büyüme performansına duyulan güveni ve yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetini bir kez daha teyit ettirmiş oldu.

Etiketler : Şişecam kredinin refinansmanı Bank of America ve BNP Paribas
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