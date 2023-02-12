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12 Şubat 2023 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 17:15:00

Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarıyor

Kaynak: AA

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Şirketler, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye nakdi yardımlarını AFAD aracılığıyla yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine Türkiye'nin önde gelen şirketleri de katıldı. Şirketler, gerek arama-kurtarma, gıda, barınma, tekstil, iletişim, iş makinesi, sağlık ekipmanı ve akaryakıt tedariki olmak üzere bölgeye yaptıkları ayni yardımlar gerekse de nakdi desteklerle depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Şirketlerin oluşabilecek ihtiyaçlar için yaptıkları yardımlara her gün yenileri ekleniyor.

Depremin ilk anından itibaren devletin ilgili birimleri ile koordine olan şirketlerden bazılarının, bölgede oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıkları yardımları artırdığı da görülüyor. AFAD başta olmak üzere STK'ler aracılığıyla yapılan bağışlar da gün geçtikçe artıyor.

BAYKAR'DAN AFAD'A 550 MİLYON LİRA, CENGİZ HOLDİNG'DEN 400 MİLYON TL

Baykar, depremin üçüncü gününde AFAD üzerinden bölgeye 250 milyon TL nakdi yardım yapan ilk şirketlerden biri oldu. Daha sonra Baykar kurucusu Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımı daha AFAD'a ileten Baykar, böylece deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 550 milyon lira nakdi bağış yaptı.

Cengiz Holding ise deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber oldu.

Tüm bu çalışmalara ilave olarak, deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar veren Cengiz Holding, bunun 400 milyon TL'sini AFAD'a iletti.

TMSF'DEN 102 MİLYON LİRA YARDIM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve TMSF yönetimindeki şirketler de deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere depremin ilk gününden itibaren AFAD iş birliğiyle çalışmalara başlarken, nakdi olarak AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulundu. Bu kapsamda Koza Altın da 35 milyon TL ile AFAD'ın yardım kampanyasına katıldı.

Samsung, AFAD üzerinden depremzedeler için 1,5 milyon dolar nakit desteğinde bulundu. Ayrıca şirket, şarj cihazı, tablet, beyaz eşya, portatif ultrason, geçici barınma çözümleriyle de deprem bölgesine destek oldu.

Akfen Holding ise deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik AFAD'a 10 milyon TL'lik bağış yaptı.

Bu arada, AFAD koordinasyonuyla başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği de yoğun destekle sürüyor.

Etiketler : deprem asrın felaketi afad şirket

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