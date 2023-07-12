VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
Türk Kızılay, Hatay'da 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği
12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:45:00

Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nden 3 yılda 1 milyon 750 bin araç geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek ikinci köprüsü Siirt'teki Beğendik (Botan) Köprüsü'nden 3 yılda 1 milyon 750 bin aracın geçtiğini, yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Siirt'in Pervari İlçesi'nin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayan söz konusu köprünün hizmet verdiği 3 yıl boyunca bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya işaret etti.

Köprülerin uzakları birbirine bağladığını bildiren Uraloğlu, "Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, 'İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarında bekleriz.' Bizim de tam da yaptığımız bu işte. Hiç kimseyi suyun kenarında bekletmemek. Sevenleri birbirine kavuşturan köprüler inşa etmek." ifadesini kullandı.

"EGZOZ EMİSYONUNUN 1674 TON AZALMASI SAĞLANDI"

Bakan Uraloğlu, Beğendik (Botan) Köprüsü sayesinde sağlanan tasarrufa da değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yüksek ikinci köprüsü olan köprüden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi. Bunun 32 milyon lirası zamandan, 14 milyon lirası da yakıttan sağlandı. Köprü, 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemi ile Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı, kutu kesitli, art germeli köprüsü konumunda. Köprünün uzunluğu, 2 kenar açıklığıyla 450 metreye kadar ulaşıyor. 165 metre yüksekliğe sahip köprüyle, Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaldı. Köprü, egzoz emisyonunun 1674 ton azalmasını da sağlamış durumda."

Etiketler : Bakan Uraloğlu EGZOZ TÜRKİYE
İmparator Sefo

İmparator Sefo
Futbol aşkına

Futbol aşkına
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Elini çabuk tut Demet!

Elini çabuk tut Demet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX