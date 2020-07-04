04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:16:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:16:00
Sigara ve alkole ÖTV zammı geliyor
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listede, alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.
Alkol ve tütün ürünlerinden alınan yeni ÖTV zamları açıklandı. Buna göre, en ucuz sigaradan alınan ÖTV 9,75 TL oldu.
En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL
Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.
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