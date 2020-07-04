Sigara ve alkole ÖTV zammı geliyor

Alkol ve tütün ürünlerinden alınan yeni ÖTV zamları açıklandı. Buna göre, en ucuz sigaradan alınan ÖTV 9,75 TL oldu.



En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL

Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.