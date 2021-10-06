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06 Ekim 2021 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 11:32:00

Sıfır Otomobillerde Fiyat Beklentisi Ne Olacak?

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Çeyrek asrı aşkın bir süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir firmanın yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapan Hamit Can Sarıoğlu, piyasalarda heyecana yol açan ama beklentileri karşılamayan otomotivde vergi indirimine yönelik bir takım açıklamalarda bulundu.

Sarıoğlu, " Sıfır otomobil fiyatlarında Özel Tüketim Vergisinde bazı indirimler gerçekleştirildi ama gerçekleştirilen indirimin hayata yansımadığı da görüldü" dedi. Bunun sebebinin bayilerde sıfır araç bulunmaması olduğunu söyleyen Sarıoğlu," Bayilerin bünyelerinde bu indirimleri yansıtacakları araç bulunmadığı için vatandaş ÖTV indiriminden tam anlamı ile yararlanamadı." Diyerek ÖTV hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Otomobil fiyatlarına öncelikle ÖTV, ardından oluşan fiyata KDV eklenerek bir fiyat oluşturuluyor en son oluşan fiyat üzerinden de satış fiyatı belirleniyor diyen Hamit Can Sarıoğlu, " Çıkartılan kararname ile pandemi sürecinden etkilenen otomotiv sektöründe satışların hızlandırılması amaçlanmıştı ancak gerek çip krizinden olsun gerekse pandemi sürecinde fabrikaların üretime ara vermelerinden ötürü olsun piyasaya gerekli arz sağlanamadığı için istenilen etki oluşmadı." dedi.

Bazı bayilerin ellerinde bulunan sıfır otomobilleri, yine kendilerine ait alt firmalara satış yapmış gibi göstererek ellerinde hiç otomobil bırakmadıklarını dile getirdi. Sarıoğlu, " Bu durum tüketiciler açısından en çok şikâyet edilen konuların başında gelmektedir." dedi. Sorunun çözümü noktasında neler yapılabileceğine de değinen Sarıoğlu, " Öncelikle piyasalara otomobil arzının artırılması gerekiyor. Sonrasında bayilerin kendi alt firmalarına gerçekleştirdikleri otomobillerin satışlarının incelenerek kusuru görülenlerin cezalandırılması da gerekiyor." Şeklindeki sözleri ile bayi kurnazlığını ifade etti.

Sarıoğlu, gerekli tedbirlerin alınmasının hemen ardından hem sıfır otomobil fiyatlarının düşeceğini hem de sıfır otomobil fiyatlarının düşmesine bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarının düşeceğini söyledi. Hamit Can Sarıoğlu, "Tüm bu yaşananları göz önüne aldığımız zaman üzülerek söylemeliyim ki önümüzdeki zaman dilimlerinde sıfır otomobil fiyatları bir tık daha yukarılara çıkacak gibi görünüyor. " dedi.

Etiketler : Sıfır Otomobiller FİYAT BEKLENTİSİ Hamit Can Sarıoğlu
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