Sıfır konut kampanyasında yine fırsatçı oyunu

İlk evini alacak orta gelirli vatandaşlar için 4 Ocak'ta açıklanan 'Yeni Evim Kampanyası' başlar başlamaz fırsatçıları harekete geçirdi. İlk etapta sıfır konutlar için açıklanan daha sonra ikinci el konutların da dahil edildiği proje; piyasadaki konut fiyatlarında suni bir artışa neden oldu. Daha kampanya başlamadan bazı konutların fiyatında yüzde 25'lere varan fiyat artışları yaşandığına dikkat çeken gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Kampanya açıklandıktan sonra 3 milyon 800 bin TL istenen bir dairenin fiyatı 4 milyon 400 milyar liraya yükseltildi. Bu sadece sıfır projeleri ve bankaların kredi verebileceği konutları kapsayan bir proje. Ama buna rağmen ikinci el piyasası bile hemen zam yapmak istedi. Birçok müşterim 'Biz de zam yapalım' diye aradı. Ama ben kendilerini uyardım" şeklinde konuştu.

KENDİLERİ BELİRLİYOR

İkinci elde en çok daire satışının yapıldığı yerlerden olan İstanbul Beylikdüzü, Halkalı, Yakuplu, Bahçeşehir gibi ilçelerde 1.5 milyon lira olan ikinci el bir konutun fiyatının yüzde 20-25 zamlandığını anlatan Demir, "1 milyon 500 bin liralık ikinci el konutlar, 1 milyon 850 bin lira oldu. Sektörü denetleyen bir kurum olmadığından her mal sahibi fiyatı kendisi belirliyor. Birisi fiyat artırınca da domino taşı gibi başka mal sahibi de fiyat artışını yapıyor. 'Bizim sitedeki daire 1 milyon 800 bin liraya çıkmış, ben de 1 milyon 950 bin liraya satışa koyayım' diyor. Böylece suni bir artış yaratıyorlar" açıklamasında bulundu.

İlgili bakanlıklar, fiyat artışlarının önüne geçmek için bir komisyon kurulacağını, ekspertiz raporları oluşturulacağını, böylelikle 'balon' fiyatlamalara geçit verilmeyeceğini duyurmuştu.

AKRABA SÖYLENTİSİ

Asıl amacı orta gelirlileri ev sahibi yapmak olan kampanyada maddi durumu iyi olan birtakım çevrelerin de yararlanmaya çalıştığını anlatan Demir, şunları söyledi: "Ben ağırlıklı olarak ticari gayrimenkul üzerine çalışıyorum. Ancak emlak piyasasından aldığım duyumlara göre şu anda kendi üzerine evi olan birçok kişi, akrabalarının üzerinden başvuru yapmak için çalışmalar yapıyor. Bunun için güvenilir akraba, eş dost arayanlara şahit oluyoruz. Üzerinde ev olup kampanyadan yararlanmayan fırsatçılar, 'Gel şurada 4 milyonluk daire var. Senin üzerinden alıp ödeyelim, 5 yıl sonra sen bana devredersin ben de sana şu kadar kar payı veririm' diyor... Asgari ücretin açıklanması, yeni yıla girmemizle beraber her gün zam yapılıyor. Bunun üzerine söz konusu projenin açıklanması fırsatçıların iştahını kabarttı."

ESKİ İLANLAR 'YENİ'LENİYOR

Önceki gün açıklanan 'İkinci El Konut Kampanyası' hazırlığı haberinin ardından fiyat artışlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemlemek için girdiğimiz sahibinden.com'da daha önce favorilere aldığımız ilanların açıklamadan sonra kaldırıldığına şahit olduk. Konuyu değerlendiren gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Önceki gün fırsatçılık konusu gündemden düşmedi. Bunu gören fırsatçılar yakalanmaktan korktuğu için hemen ilanları geri çekti. Ortalık biraz durulunca tekrar harekete geçeceklerdir ve 'yeni ilanmış' gibi gireceklerdir. Fırsatçılar, eski fiyat gözükmediğinden ceza almamak için böyle yolları da deniyorlar" dedi.

FİYATLAR KISA SÜREDE ESKİYE DÖNER

Fiyat arttıranların spesifik ve bireysel girişimler olduğuna işaret eden Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ise "Böyle bir hareketlilik yaşandığı doğru. Ama piyasayı manipüle edebilecek durumda değiller. Bakanlık bu kampanyayı duyurmadan önce açıklamasında bütün fiyatları emlak siteleri üzerinden aldıklarını ve fiyat artışı yapanları bu konut finansman desteğinde dışarda bırakacaklarını açıklamıştı. O nedenle bunlar çok karşılık bulabilecek durumda değiller" değerlendirmesinde bulundu. Akdoğan, fiyat artışlarının bir hafta içerisinde durulacağına işaret etti.

KAMPANYA KOŞULLARI

4 Ocak'ta açıklanan Yeni Evim Kampanyası ile tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacağı açıklandı.

DEVLET YÜKÜ ALIYOR BAŞKALARI NEMALANIYOR

Tek tük bazı küçük çaplı müteahhitlerin fiyatlarda yüzde 10-15 gibi bir artış yaptıklarını gözlemlediklerini aktaran İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa da "Devlet faiz ve taksit yükünü alıyor başkaları cebini dolduruyor. Bu kampanya müteahhitler cebini doldursun diye değil, vatandaş ev sahibi olsun diye yapılıyor. Bakanlarımız da bu konuda bir denetim yapılacağını söylemişti zaten. Buna acil bir önlem alınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Güvenilir eş, dost akraba arayışı konusunun kendilerinin de kulağına geldiğini dile getiren Aşa, "Evet böyle bir söylenti dolaşıyor ama bu bize bir tavsiye ve söylenti gibi geliyor" dedi.