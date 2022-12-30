VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu
Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar
İzmir Buca'da deprem
Başkentte bazı yollar yılbaşı kutlamaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak
Biletler sokak hayvanlarına
Borsa güne yükselişle başladı
30 Aralık 2022 Cuma 09:44:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 09:44:00

SGK merkezleri borçlanma başvuruları için yarın da mesai yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : sosyal güvenlik kurumu borçlanma başvuru
‘Centilmen'ce ayrıldılar

‘Centilmen'ce ayrıldılar
İspanya tatili

İspanya tatili
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan

Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda
Baba-kız hikayesi

Baba-kız hikayesi
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX