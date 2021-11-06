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06 Kasım 2021 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 13:45:00

SGK, 66 binden fazla doku ve organ nakline destek sağladı

Kaynak: AA

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), organ veya doku nakli olacaklarla, organ veya dokusu nakledilecek kişilerin tüm tedavi giderlerinin karşılandığını belirterek, bu kapsamda bugüne kadar toplam 66 bin 252 nakil yapıldığını bildirdi.

SGK'den 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, organ bağışının vücutta görevini yapamayan bir organın yerine başka birinin vücudundan aynı görevi üstlenecek organın nakledilmesi anlamına geldiği anımsatıldı.

Tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıklarda nakil işlemleri ve sürecinin son derece önemli ve hayati önem taşıdığına dikkatin çekildiği açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2021'de 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'de gönüllü bağışçı sayısının her geçen gün arttığı, Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sisteminde 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçının bulunduğu belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"SGK, tıbben gerek görülmesi halinde, organ veya doku nakli olacak kişi ile organ veya dokusu nakledilecek kişinin bu tedaviye ilişkin giderlerini karşılıyor. Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, 1156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 252 nakil gerçekleştirildi."

"BU TEDAVİLERDEN HİÇBİR İLAVE ÜCRET ALINMAMAKTADIR"

Türkiye'de eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezinin bulunduğu aktarılan açıklamada, nakil tedavilerinin en önemli şartının tedavinin bu organ nakli merkezlerinde yapılması olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda yapılan tedavilerin giderlerini karşılayan SGK, nakil yapılacak merkezin bulunduğu yere organların ulaştırılması için yapılan gidiş-dönüş transfer masraflarını da ödüyor. Organ ve doku nakillerine ilişkin tedaviler, 'ilave ücret alınamayacak hizmetler' arasında sayıldığından ayrıca bu tedavilerden hiçbir ilave ücret de alınmamaktadır."

Etiketler : sgk organ ve doku bağışı haftası organ bağışı
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