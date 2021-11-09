Serdar Noorzad: E-ticaret alanında hâlâ cazip fırsatlar var

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09 Kasım 2021 Salı 15:06:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 15:42:00

Serdar Noorzad: Şirketimizi e-ticaret ile büyüteceğiz

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Petrokimya sektöründe çeyrek asrı aşkın süredir global ölçekte hizmet veren Noorzad Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor. Grubun CEO'su başarılı iş insanı Serdar Noorzad, pandemi döneminde hızla gelişen e-ticaret sektöründe fırsatların devam ettiğini ve şirketlerinin bu alandaki çalışmalarında sona yaklaştıklarını açıkladı.

Pandemi sürecinde kısıtlamalarla birlikte evde geçirilen zamanın artmasına paralel olarak dijital dünyada hızlı bir gelişme yaşandı. Özellikle e-ticaret şirketleri bu dönemde hızla büyüyerek sektörde lokomotif haline geldi. Petrol ve akaryakıt üzerine global ölçekte hizmet veren Noorzad Şirketler Grubu'nun CEO'su Serdar Noorzad da yeni bir e-ticaret platformu kurmak için çalışmalara başladı. Vizyoner kişiliğiyle tanınan ve öncü oldukları petrokimya dışındaki alanlarda da yatırımlar gerçekleştiren Afganistanlı iş insanı, yakında alternatif bir e-ticaret platformu ile sektörde hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı: "Online satış yapan işletmeler pandemi sürecinden güçlenerek çıktı. Biz de buradaki fırsatları ve eksiklikleri tespit ederek çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakında platformumuzu kullanıma açacağız."

ÇİN'DEN VE HİNDİSTAN'DAN GELEN ÜRÜNLERİ TÜKETİCİYE SUNACAĞIZ

Pandemi sürecinin online alışverişi hayatımızın merkezine oturttuğunu vurgulayan Serdar Noorzad, özellikle gıda ve giyim dışındaki ürünlerin e-ticaret açısından kendilerine büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdıklarını söyleyen iş adamı şöyle konuştu: "Gıda ve giyim konusunda çok sayıda alternatif platform hizmet veriyor ve orada rekabet çok daha çetin. Ancak bu iki alan dışında kalan ürünlerin uygun fiyatla sunulduğu çok fazla platform yok. Biz de çalışmalarımızı buraya yoğunlaştırdık. Özellikle Çin ve Hindistan'dan ithal ürünler için tedarikçilerle anlaşmalar yaptık. Zengin bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla tüketiciye sunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Yakında detayları paylaşacağız."

Etiketler : Pandemi süreci ÇİN HİNDİSTAN Gıda ve giyim
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