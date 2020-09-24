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24 Eylül 2020 Perşembe 10:23:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 10:54:00

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi eylülde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 2, perakende ticarette yüzde 1,5 azaldı.

Güven endeksi eylülde hizmet sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektöründe düştü.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 70,5 iken bu ay yüzde 6,4 artarak 74,9'a yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 artarak 71,3 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,6 artarak 69,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 83,7'ye geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 1,5 azalarak 93,5'e düştü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5,5 artarak 84,1'e çıktı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,7'ye geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,6 azalarak 88,5 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 85 iken bu ay yüzde 2 azalarak 83,3'e indi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 69,9'e düştü. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 3,3 azalarak 96,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe eylülde girişimlerin yüzde 37'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" ağustos ayında yüzde 40,1 iken eylülde yüzde 39,3, "talep yetersizliği" ağustosta yüzde 31,5 iken eylülde yüzde 32,8 ve "diğer faktörler" ağustosta yüzde 20,3 iken eylül ayında yüzde 17 oldu.

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